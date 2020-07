Rendsburg

„Gerade die letzten Monate haben gezeigt, welche Relevanz der Gesundheitssektor hat und wie stark unsere Gesellschaft von gut ausgebildetem Pflegepersonal profitiert. Dieses Projekt verbindet gleich zwei wichtige Handlungsfelder miteinander – die Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen und den Fachkräftebedarf im Pflegebereich“, sagte Rohlfs. 24 Geflüchtete werden mit dem Projekt seit dem 29. Juni unter dem Dach der Rendsburger Volkshochschule in zwölf Monaten auf die anschließende Ausbildung zur Pflegehilfskraft beziehungsweise zur Pflegefachkraft vorbereitet. Darunter vor allem Frauen und junge Mütter, bei denen im Rahmen des Projekts für die Betreuung ihrer Kinder gesorgt wird.

Vermittlung der Fachsprache

Die Teilnehmenden machen ihren Ersten Allgemeinen oder Mittleren Schulabschluss, haben fachbezogenen Sprachunterricht und absolvieren zwei Praktika. Neben praktischen medizinischen Lektionen gehören auch Mathematik, Geographie und Physik zur Ausbildung – in erster Linie jedoch Deutsch. Schließlich müssten sich die Teilnehmer nach ihrem Kurs mit ihren Kollegen in der Pflege fachlich verständigen und eine saubere Pflegedokumentation schreiben können. Nach erfolgreicher Teilnahme kann direkt im Anschluss die Ausbildung bei einem der Kooperationspartner begonnen werden. Der Fachkräftebedarf in der Pflege wird sich nach den Worten von Thilo Rohlfs weiter verstärken.

Teilnehmer haben gute Chancen

Nach Angaben von Projektleiter Frank Schütt wurden die Kursteilnehmer aus Ländern wie Somalia, Iran, Irak, Syrien oder Afghanistan sorgfältig ausgewählt. In einem mehrstufigen Verfahren sei geprüft worden, ob die Teilnehmer „emotional gefestigt sind“ und das Potenzial für die Pflegeberufe mitbringen. Derzeit strebe man an, dass von den 24 jungen Menschen, die mit der Ausbildung begonnen haben, mindestens 16 auch bis zum Ende durchhalten. Dies wäre eine vergleichsweise gute Quote. Steigen die Teilnehmer nach dem Kurs in eine Ausbildung ein, hätten sich die öffentlichen Ausgaben durch den Wegfall von Sozialleistungen für die Betroffenen bereits nach 18 Monaten amortisiert. Die Chancen, nach erfolgreicher Ausbildung in der Pflege einen Job zu finden, lägen für die Absolventen bei nahezu 100 Prozent.

