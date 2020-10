Beim Erntedankgottesdienst ging die Klosterkirchengemeinde Bordesholm angesichts der Corona-Beschränkungen neue Wege. So konnten die Kirchenbesucher am Sonntag zu Hause bleiben, dafür machte sich der Pastor auf den Weg – und steuerte mit dem Trecker die umliegenden Dörfer an.