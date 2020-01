Turbo-Jet wirbelt im Klärteich

Sören/Bordesholm

Beim See-Gipfel in Bordesholm, der am Donnerstag, 13. Februar im Rathaus stattfindet, soll ein Konzept zur langfristigen Sanierung, wie berichtet, angeschoben werden. Die Gemeinde Bordesholm will alle Anrainergemeinden des 71 Hektar großen Gewässers mit ins Boot holen. Sören ist einer der Orte, die am wichtigsten Zufluss liegt.

600 Kilo Phosphat fließen in den See in Bordesholm

Pro Jahr fließen noch 600 Kilo Phosphat über diesen Kalbach in den See – etwa 50 bis 100 Kilo stammten bisher aus der Kläranlage in Sören. Um insgesamt 300 Kilogramm müsste der Eintrag reduziert werden, um dem Gewässer die Chance auf eine Selbstregulierung zu geben.

Nährstoffe werden durch Eisenchlorid gebunden

Daher sieht Sörens Bürgermeister Manfred Christiansen diese Bindung des Phosphats im Hauptklärteich als einen wichtigen Mosaikstein bei der Sanierung des Bordesholmer Sees an. Die Fällung des Nährstoffs erfolgt in der Klärteichanlage, die 8000 Kubikmeter Mischwasser (Schmutz- sowie Regenwasser) jährlich aufnimmt, chemisch. Der „Turbo-Jet“ reichert das Wasser nicht nur mit Sauerstoff an, sondern verteilt auch das Eisenchlorid. „Ein Liter pro Tag wird in den Hauptteich eingeleitet“, so Christiansen.

Klärteiche werden in fünf bis zehn Jahren ausgebaggert

Die gebundenen Nährstoffe sollen zum Boden absinken und sich dort ansammeln. Nach fünf bis zehn Jahren bis der Klärteich ausgebaggert werden. Das Ziel der Nährstofffällung: Der Anteil von Phosphat im geklärten Wasser sollen von 2,4 Milligramm je Liter auf unter 0,5 gesenkt werden. Zugelassen ist die 1986/87 gebaute Klärteichanlage für einen Phosphatgehalt von 10 Milligramm je Liter.

Maßnahme war in Sören umstritten

Rein rechtlich müsste die Gemeinde gar nichts machen. „Wir haben aber eine Mitverantwortung“, so Christiansens Meinung. In der Gemeindevertretung war der Beschluss mit 4:3-Stimmen dafür umstritten. Über die Hälfte der 57 000 Euro verschlang der Stromanschluss in der Klärteichanlage. Das an einem Seil befestigte Umwälzgerät ist seit dem 23. Dezember installiert und noch in der Probephase. Der Umwälzprozess erfolgt sehr leise. Am 21. Januar ist die technische Abnahme mit der Firma Rotox aus Burg in Dithmarschen geplant.

Kalbach soll naturnah ausgebaut werden

Viele Nährstoffe, die über den Kalbach in den See fließen, stammen aus der Landwirtschaft. Sollten sich die Pläne der Gemeinde Sören für einen riesigen Solarpark realisieren lassen, dann würden laut Christiansen etwa 50 Hektar Fläche aus der Landwirtschaft herausgenommen werden – das werde zu einer weiteren Reduzierung des Nährstoffeintrags führen. Zudem kündigte er an, dass der Kalbach von Grevenkrug über Sören nach Schmalstede naturnah ausgebaut werde. Die Maßnahme des Wasser- und Bodenverbands werde durch einen Zuschuss von 80 000 Euro durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde gefördert. Er forderte aber auch andere Kommunen auf, durch Uferrandstreifen am Kalbach sinnvolles für den See zu machen.

" Bordesholm muss endlich in die Puschen kommen"

Christiansen ist sich sicher, dass dieses Maßnahmenpaket im Umland den externen Nährstoffeintrag bereits auf ein verträgliches Maß reduzieren kann. „Und das erlaubt es der Gemeinde Bordesholm zusammen mit dem Land als Eigentümer des Sees, sich auf Maßnahmen im Gewässer selbst zu konzentrieren. Man sollte nur dieses Jahr wirklich mal in die Puschen kommen.“

