Der bei Schülern beliebte Ferienleseclub (FLC) wird in diesem Sommer trotz der Corona-Krise angeboten. Ab sofort können sich Kinder in der Bücherei in Bordesholm anmelden. Der FLC startet am 22. Juni. Teilnehmen können Kinder, die nach den Sommerferien mindestens die fünfte Klasse besuchen.