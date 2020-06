Solarpark nun auch in Bordesholm

Bordesholm

Die Gemeinde Bordesholm wird Standort für einen Solarpark: Die Nadeva Projekt GmbH aus Flensburg will das Projekt mit den Versorgungsbetrieben Bordesholm ( VBB) an der Bahnlinie zwischen Bordesholm und Neumünster realisieren. Spätestens im Herbst 2021 soll Strom erzeugt werden. Privatpersonen sollen Beteiligungen zeichnen können. Der gemeindeeigene Versorger will durch das Projekt den Anteil des regenerativ erzeugten Stroms auf über 100 Prozent steigern.

Projekt wird Donnerstag beraten

Bei der Nadeva Projekt GmbH handelt es sich um eine 100-prozentige Tochter der GP Joule aus Reußenköge nahe Niebüll, mit der die VBB bereits seit 2019 gemeinsame Projekte im Bereich regenerative Energien verfolgen. Im Frühjahr sickerten Informationen über den ersten Solarpark in Bordesholm in Höhe Mühbrook bis zur Sudbergkurve durch. VBB-Geschäftsführer Frank Günther bestätigte damals entsprechende Pläne gegenüber unserer Zeitung. Nun liegt der Antrag vor und wird am Donnerstag, 4. Juni, ab 18.30 Uhr im Ausschuss für Infrastruktur- und Umwelt beraten. Die Gemeinde wird zunächst über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans entscheiden.

Investitionsvolumen wohl über 5 Millionen Euro

Die Gesamtleistung des „ Solarpark Eiderstede“ in Bordesholm steht allerdings noch nicht fest. „Zwischen sechs und neun Megawatt sind angepeilt. Gespräche mit der Deutschen Bahn stehen noch aus“, teilte VBB-Geschäftsführer Frank Günther mit. Bei der Fläche handelt es sich um einen landwirtschaftlich genutzten Bereich rechts der Bahntrasse in Richtung Kiel, der zu 50 Prozent jeweils den VBB und einem Landwirt gehört. Anzahl der Module und Ausrichtung seien noch ungeklärt. „Die Zugführer dürfen von den Modulen nicht geblendet werden.“ Daher stehe die Höhe des Gesamtinvestments auch noch nicht fest. „Es wird aber wohl über fünf Millionen Euro liegen“, schätzt Günther.

Privatpersonen können Anteile zeichnen

25 Prozent der Anteile verbleiben bei Nadeva, 75 Prozent bei den VBB. „Wir planen einen Bürgersolarpark, an dem sich Privatleute beteiligen können“, so der VBB-Geschäftsführer. Die Rendite steht natürlich noch nicht fest und ist abhängig von den Ergebnissen verschiedener Ausschreibungen. „Sie wird nicht in den Himmel wachsen, aber mit zwei, drei Prozent sicherlich über den Zinsen für ein Sparbuch liegen.“ Wichtig sei aus seiner Sicht, die Region vor Ort mit an der Energiewende zu beteiligen. „Das stärkt das Verständnis dafür“, so Günther. Mit dem Solarpark realisieren die VBB zudem ein Ziel: Wenn die Anlage in Betrieb geht, steigt der Anteil des regenerativ erzeugten „VBB-Stroms“ auf über 100 Prozent. 21,5 Millionen Kilowattstunden verkauft das Unternehmen pro Jahr.

Bordesholm ist vierter Standort im Amt

Die FDP Bordesholm hat als erste Partei bereits vor der öffentlichen Vorstellung Stellung zum Projekt bezogen. „Wir werden den Solarpark unterstützen“, teilte Niklas Heesch mit. Er freue sich, dass nun auch in Bordesholm im größeren Rahmen einen Ort für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellt. Die Gemeinde reihe sich damit hoffentlich in den Trend von Schönbek, Mühbrook und Sören zur Errichtung von Solarparks ein. Aus Sicht von Heesch ist die wegweisende Arbeit der VBB mittlerweile auch überregional Bordesholms Visitenkarte für die Energiewende geworden. Im Amt Bordesholm gebe es aber noch deutlich mehr Potenziale. „Es wäre schön zu sehen, wenn das Amt hier eine Vorreiterrolle einnehmen würde“.

VBB haben Bilanzsumme von 29 Millionen Euro

Die Versorgungsbetriebe Bordesholm haben eine Bilanzsumme von 29 Millionen Euro. 2018 betrug der Gewinn des Unternehmens mit 37 Mitarbeitern 600.000 Euro. Die VBB realisierten im letzten Jahrzehnt mit eigenen Glasfasernetzes Knöv-Net und den Bau des Batteriespeichers, der Bordesholm im Falle eines übergeordneten Stromausfalls eine autarke Stromversorgung bietet, zwei riesige Investitionen – nun kommt der Einstieg ins Solarparkgeschäft.

