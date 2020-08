Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) will in den kommenden Tagen mehrere Straßen in der Region Rendsburg reparieren. Diese müssen für den Autoverkehr jeweils voll gesperrt werden. Betroffen sind die Strecken Breiholz-Rendsburg, Fockbek-Nübbel und Hohn-Tetenhusen.