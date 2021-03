Am Eingang des Schulwalds in Blumenthal wurde eine Blumenesche gepflanzt. Spenderin war Ingrid Krisch. Der rund zehn Jahre alte Baum wurde von Stefan Rahn mit Unterstützung von Gemeindearbeiter Holger Wiesner fachgerecht in die Erde gebracht. Ein erster Schritt zu mehr Pflege für den Schulwald.