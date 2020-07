Die Planungen für einen 52 Hektar großen Solarpark an der A215 in Sören sorgen für Kritik. Eine Initiative von Bürgern, die sich gegen die Größe ausspricht, hat im 200 Einwohner großen Dorf Unterschriften gesammelt. Ihr Ziel ist ein Bürgerentscheid, sollte die Gemeinde an den Plänen festhalten.