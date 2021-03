Nortorf

„Agieren statt reagieren“ – unter diesem Motto begann Bürgermeister Torben Ackermann (CDU) im Dezember 2018 Verhandlungen mit Grundstücksinhabern in der Innenstadt von Nortorf. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Die Stadt hat sechs Grundstücke mit insgesamt 6500 Quadratmetern Grundfläche in zwei Tranchen für 1,8 Millionen Euro gekauft.

Erster Schritt von vielen für die Innenstadtentwicklung in Nortorf

„Ich bin froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Damit haben wir eine Grundlage für die innerstädtische Entwicklung geschaffen“, erklärte Torben Ackermann. Unter anderem wurden die Gebäude von „Schauen und Kaufen“ und der ehemalige Edeka-Parkplatz am Markt, in der Poststraße die Häuser mit dem Geschäft Blumenecke und dem ehemaligen Fahrradgeschäft Haake gekauft.

Die Insel-Fläche im Herzen der Stadt soll in den kommenden fünf bis zehn Jahren weiter entwickelt werden. Konkrete Pläne gibt es noch nicht. „Es ist der erste Schritt von vielen“, sagte der Bürgermeister.

Ein künftiges Zentrum am Vorbild Kronshagen?

Die Marschrichtung: Ähnlich wie in der Gemeinde Kronshagen soll ein Projektierer gefunden werden, der die Fläche entwickelt. Vorteil für die Stadt: Als Eigentümerin bestimmt sie bei der Gestaltung des Zentrums mit, „statt am Spielfeldrand zu stehen“.

Investoren, die Gebäude kaufen und dann über Jahre verfallen lassen, wie es in anderen Städten passiert, wurde durch die Initiative des Bürgermeisters ein Riegel vorgeschoben. „Es ist noch nichts in Stein gemeißelt“, betonte Torben Ackermann.

Zentrum Nortorf: Neue Geschäfte, sozialer Wohnungsbau oder mehr Platz?

Möglichkeiten zur Entwicklung gibt es viele: Auf der Wunschliste der Bürger standen in den Workshops zum Ortskernentwicklungskonzept neue Geschäfte, sozialer Wohnungsbau, Fläche für die Bücherei oder die Amtsverwaltung. Bei sozialem Wohnungsbau sei klar, so Ackermann, dass nicht die Stadt, sondern eine Genossenschaft die Wohnungen managen soll.

In mehreren Abschnitten soll gebaut werden. Für die Innenstadtentwicklung sei gerade eine neuer Fördertopf geschaffen worden. Nortorf als Unterzentrum könnte von den Geldern profitieren.

Dass der Ankauf die Stadt in einen finanziellen Engpass bringen könnte, sieht Ackermann nicht: „Das ist keine Ausgabe, die nicht wiederkommt.“ Für das Schallplattenmuseum als zweiten großen Batzen im Haushalt seien die Rahmenbedingungen festgezurrt: 750.000 Euro Fördermittel stehen weiterhin in Aussicht. „Wir gehen von einem Minus von 30.000 Euro im Jahr aus. Das können wir finanzieren.“

SPD-Fraktion in Nortorf hinterfragt Finanzierung

„Die Frage ist: Was können wir uns leisten?“, umreißt Michael Friedrich (SPD) die Kritik seiner Fraktion am Ankauf der Grundstücke im Zentrum. Für die SPD-Fraktion seien die Ausgaben für das Grundstücksprojekt nicht zustimmungsfähig gewesen. „Wir haben mit Museum bereits ein Prestigeobjekt. Wir sollten erst eines fertig machen, bevor wir weitere starten.“

Dem Ankauf von "Schauen und Kaufen" sei die SPD noch gefolgt, um dort ein Multifunktionshaus neu zu bauen. Allein dafür müssten Stadt und Amt mit 15 Millionen Euro kalkulieren. „Es ist offen, was da an Forderungen noch kommt.“ Der Mietvertrag gilt noch für zehn Jahre.

Kritik: Neue Grundstücke werden gekauft, alte nicht gepflegt und dann abgestoßen

Michael Friedrich setzt die Investition in Relation zum Haushalt und mit dem Umgang mit stadteigenen Immobilen als Wert: Am Kamp wurde 20 Jahre nicht in die Instandhaltung von vorhandenem sozialen Wohnraum investiert. Die Immobilien werden gerade abgestoßen, „um sich einem Prestigeobjekt zu widmen.“

2021 werde die Stadt den Haushalt mit einem Defizit abschließen, prognostiziert Friedrich. Ebenso erwartet er neue Kosten. Die wirtschaftliche Situation berge aktuell große Unwägbarkeiten. Auf den Haushalt wirken sich die Einnahmeeinbußen mittelständischer Betriebe als Gewerbesteuerrückgang aus. „In einer solchen Situation ein Prestigeobjekt anzustoßen, ist ein Schlag ins Gesicht der Nortorfer.“

„Ich prophezeie, dass wir auf Sicht zu wenig Kindergartenplätze haben und investieren müssen.“ Die Kosten der Straßen- und Kanalsanierung seien immens und würden weiter steigen. Gleichzeitig seien Mittelstreichungen beim Bauhof, beim Jugendtreff Tee und beim Sportverein TuS Nortorf im Gespräch.