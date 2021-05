Nortorf

Den alten Rathausplatz, roter Platz genannt, neu beleben und die Entwicklung der Innenstadt mitbestimmen: Mit diesem Ziel startete Bürgermeister Torben Ackermann 2018 eine Kaufoffensive. Für 1,9 Millionen Euro erwarb er auf der Innenstadtinsel zwischen Post- und Bahnhofsstraße vier Geschäftsgebäude und Parkplatzflächen.

Was in der besten Innenstadtlage auf 5000 Quadratmetern Fläche konkret entstehen wird, ist offen. Ein städtebauliches Konzept soll entwickelt werden. Nach einem Artikel in den Kieler Nachrichten bot das Unternehmen Big-Städtebau Nortorf Unterstützung beim Erstellen des Konzeptes an. „Es gab Vorgespräche mit der Big“, berichtete Torben Ackermann. Er rechnet mit einer Umsetzungszeit von fünf bis zehn Jahren. Mieter werden frühzeitig informiert. Die Stadt will dort nicht selbst bauen, sondern Investoren für das Gebiet finden, die gestalterische Ziele der Stadt umsetzen.

Fördermittel fürs Konzept

Für die Finanzierung des Konzepts will Torben Ackermann Fördermittel aus dem neu aufgelegten Programm zur Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtprogramm) vom Innenministerium einwerben.

Entwicklungsmöglichkeiten gibt das Ortskernentwicklungskonzept von 2019 an: Wohn-Gewerbe-Mix, Co-Working-Space, Gastronomie, ein Ärztehaus, neue Räume für die Stadtbücherei, eine neue Amtsverwaltung sind einige der Optionen.

„Wir sind offen für Ideen“, sagt Torben Ackermann. Historische Baukultur könnte wiedererstehen: Fassaden in Anlehnung an das imposante Tank‘s Hotel seien denkbar, auch eine kleine überdachte Einkaufspassage.

„Wir wollen einen Punkt bekommen, wo Menschen gerne hingehen“, sagte Ackermann zu dem Ziel. Nortorf ist ein Unterzentrum mit 7000 Einwohnern, 30000 Pendler kommen hierher zum Einkaufen.

Für Neubau der Amtsverwaltung geworben

Ein Neubau der Amtsverwaltung ist nur eine Alternative. „Darüber entscheide ich nicht allein, sondern der Amtsausschuss“, betonte Bürgermeister Torben Ackermann. „Ich habe dort für einen Neubau geworben.“

Ein Neubau bedeute für die Stadt und die amtsangehörigen Gemeinden eine Investition im zweistelligen Millionenbereich. Ob sich das auf Sicht lohnt, wird aktuell ermittelt. Für das Gebäude aus den 70er-Jahren werden die Sanierungskosten in den nächsten zehn Jahre ermittelt.

Die Regenfallrohre, die vom Dach innen durch das Gebäude geführt wurden, müssen aufwendig saniert, die Parkplätze modernisiert werden. Es gibt ein Raumproblem. Einige Mitarbeiter wurden in Bürogebäude in der Industriestraße ausquartiert.

Vorbild für die Innenstadtentwicklung war Kronshagen, erklärte Torben Ackermann. Die Gemeinde bei Kiel sicherte sich über 30 Jahre Immobilien im Zentrum. Jetzt werden die Flächen gezielt weiter entwickelt.