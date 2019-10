Einfach mal Danke sagen: So lautete das Motto des Erntedankfestes vom Eiderheim in Flintbek und dem Erlenhof in Aukrug des Landesvereins für Innere Mission am Sonntag in der Winkelscheune des Freilichtmuseums Molfsee. Bis auf den letzten Platz war die Scheune gefüllt.