Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein weiterer Mensch an den Folgen von Covid-19 verstorben. Es handelt sich um eine 78-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen, die in einem Krankenhaus als Patientin gestorben sei, hieß es am Montagabend von der Pressestelle der Kreisverwaltung in Rendsburg.