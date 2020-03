Corona: Apotheker besonders gefordert

Kronshagen

Dr. Ullvi Blum steht bei der Beratung von Kunden in der Kronshagener Apotheke im Hochhaus hinter einer Plexiglasvorrichtung - zum eigenen und dem Schutz der Besucher. Der Schalter neben ihr bleibt frei. So können die Abstandsregelungen eingehalten werden. Schilder vor der Tür und im Wartebereich weisen auf die Bestimmungen hin. Laut Inhaber Klaus-Michael Umlauff ist die Sensibilität im Umgang mit den durch Corona erforderlichen Vorgaben im Laufe der vergangenen Woche immer weiter gewachsen. Die Kunden sind informiert, warten geduldig vor der Tür, wenn es die Situation erfordert.

Onlinebestellungen und Botendienst stärker nachgefragt

Bereits Mitte März hatte der Apotheker am Wochenende die vor jedem Schalter aufgebauten Plexiglasscheiben gebaut. Dies hatte die Bundesapothekerkammer empfohlen, um das Risiko einer Infektion zwischen dem Team der Apotheke und Kunden zu minimieren. Zudem wurde der Dienstplan umgestellt, gewischt und desinfiziert werde ständig an allen Ecken und Kanten.

Die Onlinebestellungen hätten zugenommen und auch der Botendienst sei verstärkt nachgefragt worden. "Wir haben einen zusätzlichen Boten beschäftigt, um auf die Nachfrage zu reagieren", sagt Umlauff. In der Apotheke standen Vitaminpräparate hoch im Kurs, weil besonders bereits kranke Menschen ihre Abwehrkräfte stärken wollten. "Und am vergangenen Sonnabend ist fast jeder Zweite mit einem Fieberthermometer hier herausgegangen", sagt Apothekerin Blum. Fieber gilt neben starkem Husten nach jetzigen Erkenntnissen als häufigstes Symptom bei einer Infektion mit Corona.

Apotheker produzierten selbst Desinfektionsmittel

Ein großes Thema zu Beginn der Pandemie war der Gebrauch von Desinfektionsmittel. "Da haben wir am Anfang sehr viele Packungen verkauft", sagt Apothekerin Dr. Silke Umlauff. Man habe aber häufig längere Beratungsgespräche geführt. "Wir wollten nicht einfach verkaufen, sondern dass der Kunde das bekommt, was er wirklich braucht", sagt die Apothekerin. Denn der gesunde Mensch brauche kein Desinfektionsmittel, längeres Waschen mit Seife genüge vollauf, ergänzt sie.

Da der anfängliche Ansturm dazu führte, dass die Grundsubstanzen zur Herstellung von Desinfektionsmittel wie Isopropanol und Ethanol knapp wurden, hat man in Kronshagen selbst etwas produziert. Die kleinen Mengen werden aber nur gezielt herausgegeben, zum Beispiel an Krebspatienten und Patienten mit eingeschränkter Immunabwehr. "Darüber hinaus haben wir neben Arztpraxen und Altenheimen Institutionen wie die Feuerwehr Kronshagen und Ottendorf sowie die Versorgungsbetriebe Kronshagen beliefert", sagt Umlauff.

Frühzeitig Rezept holen, aber keine Medikamente horten

Für Patienten mit chronischen Erkrankungen hat sie noch einen Rat: "Diese sollten sich 14 Tage bevor die Medikamente aufgebraucht sind, ein neues Rezept holen. So können auch bei kurzfristigen Lieferschwierigkeiten die meisten Engpässe vermieden werden." Lieferengpässe gäbe es im Apothekersektor bereits seit über einem Jahr. Die Lage habe sich durch die Corona-Krise weiter verstärkt. Doch die Apothekerin bittet darum, keine Medikamente zu horten, sondern nur bei Bedarf zu kaufen. "Es ist nicht absehbar, welche Medikamente zu welchem Zeitpunkt nicht lieferbar sind, sodass Horten schon aus diesem Grund nicht sinnvoll ist", sagt sie.

Die zahlreichen Entwicklungen rund um die Verbreitung des Coronavirus hatten in der vergangenen Woche auch Diskussion geführt, ob Supermärkte und Apotheken ihre Türen auch am Sonntag öffnen sollten. Doch fast überall blieben sie geschlossen. Für Umlauff angesichts der sehr arbeitsintensiven Wochen der einzig richtige Weg: "Wir brauchen diese Erholung am Wochenende besonders, um dann auch in der nächsten Woche mit neuen Kräften für unsere Kunden da zu sein. Wenn wir jetzt aus Überlastung krank werden, nützt das niemandem."

