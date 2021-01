Felde

Herr Kolz, interessiert sich alle Welt gerade nur für das Homeoffice?

Heiko Kolz: Ganz im Gegenteil. Homeoffice war am Anfang der Corona-Pandemie erstmal ganz schön. Die Leute haben gesagt: Super, ich kann von zu Hause arbeiten. Dann haben sie festgestellt: Oh, der Haushalt, die Familie, die Kinder sind gar nicht weg, und ich muss trotzdem arbeiten. Die Belastung zu Hause war für viele nicht mehr zu schaffen. Wenige haben zu Hause auch wirklich Platz für ein Homeoffice, sitzen am Küchentisch und unterschätzen das. Von daher hatten wir eine kurze Phase, in der die Leute lieber zu Hause saßen als im Coworking-Space. Aber jetzt sieht man nochmal einen verstärkten Trend genau in die andere Richtung.

Woran erkennen Sie das?

Es ist nicht nur so, dass die Coworker wieder auf uns zukommen, weil Homeoffice auf Dauer nicht für sie funktioniert. Jetzt kommen auch Firmen auf uns zu. Einerseits fragen sie sich, warum sie so große Bürogebäude vorhalten müssen, wenn die Menschen zu Hause arbeiten. Die kommen dann aber und sagen: Wir wollen nicht zu Hause arbeiten. Wir brauchen eine andere Lösung. Und dann kommt Coworking ins Spiel.

Wer erkundigt sich denn nach dem Modell Coworking?

Wir beraten jetzt einige Firmen. Wir sprechen zum Beispiel mit der Baugenossenschaft Mittelholstein über das Projekt im Kronshagener Ortskern. Da geht es erst mal um einen Mehrzweckraum, der für verschiedene Bedarfe genutzt werden kann. Und wir beraten und bringen unsere Expertise im Bereich Coworking ein – wie man so etwas gründen, planen und betreiben kann. Und die Anfragen in diesem Bereich sind im Laufe der Krise immer mehr geworden.

Kommt die Nachfrage von Firmen aus einem bestimmten Bereich?

Es sind vor allem Firmen, die viele Büros vorhalten. Ob das Baugenossenschaften, Versicherungen oder Banken sind. Bei Letzteren machen viele Filialen zu. Sie wollen aber auch präsent bleiben. Es kommen aber auch Einzelpersonen aus verschiedenen Fachrichtungen auf uns zu, auch hier aus dem Dorf. Die sind zum Teil immer zur Arbeit gependelt, und haben durch die Krise gemerkt, dass das gar nicht nötig ist, um ihre Arbeit zu erledigen.

Dem Interesse am dezentralen Arbeiten steht aber auch eine Skepsis gegenüber. Chefs wollen ihre Mitarbeiter im Büro haben, die Arbeit kontrollieren. Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, dass jenseits des Büros nicht gearbeitet wird?

So funktioniert die heutige Arbeitswelt nicht mehr. Diese Kontrolle oder das Sitzen im Büro von neun bis 17 Uhr passt gar nicht mehr zu den Anforderungen. Das Zeitorientierte ist völlig out. Unsere Generation denkt schon automatisch projektorientiert. Wenn die Aufgaben erledigt sind, ist es gut – ob man das nachts oder tagsüber macht, im Coworking-Space oder sonst wo. Man kann immer noch Instrumente einbauen, um zu gucken, ob die Projekte erledigt sind. Da hat man die Kontrolle, aber genau auf den Punkt. Und im Coworking-Bereich hat man auch noch eine andere Art der Kontrolle. Natürlich tauscht man sich untereinander aus, unterhält sich. Aber sobald der Erste sagt: Jetzt muss ich aber etwas schaffen, sitzen auf einmal alle konzentriert am Arbeiten und werden produktiver.

An den projektorientierten Ansatz müssten sich viele aber zunächst gewöhnen.

Es kann natürlich auch Nachteile haben, wenn man privat und Arbeit nicht mehr trennen kann. Aber an diesem Punkt ist eben wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass der Mitarbeiter selbstständig seine Zeit einteilen und damit umgehen kann. Dann sieht man auch relativ schnell, dass die Ergebnisse viel besser werden.

Wie kann man Mitarbeiter denn beim Erlernen dieser Arbeitsweise unterstützen?

Ich habe es viel durch Vorleben gemacht. Ich habe auch schon vor Corona so gearbeitet. Ich bin immer unterwegs, habe immer meinen Laptop, mein Büro, mein Handy dabei. Natürlich ist nicht jeder Job so. Nicht jeder Mitarbeiter sagt sich: Oh, jetzt habe ich gerade Lust, die Lohnabrechnung zu machen. Aber es bieten sich einfach mehr Möglichkeiten. Und den Mitarbeitern diese Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man arbeiten kann, wie man sich die Zeit einteilen kann, ist eine Methode. Es gibt jede Menge Workshops, die man machen kann. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die man heutzutage weitergeben kann.

Nochmal zum Modell Coworking: Häufig wird auch gesagt, das sei nur ein Modell für Kreative und Selbstständige.

Natürlich sind Kreative und Selbstständige häufig vertreten. Du musst eben flexibel arbeiten können. Aber es hat sich in den vergangenen Monaten auch gezeigt, dass viele Menschen dann eben doch nicht an ihrem festen Computer im Büro sitzen, sondern woanders mit dem Laptop arbeiten können. Und das sind nicht nur Selbstständige und Künstler. Da sind viele Bürojobs betroffen, in denen man die Mitarbeiter mit Geräten und Software ausstatten kann – und die auf einmal im Grunde überall in der Welt arbeiten können.

Nach der Pandemie bleibt in der Arbeitswelt alles beim Alten oder das dezentrale Arbeiten etabliert sich weiter: Wie ist Ihre Prognose oder wovon hängt die Entwicklung ab?

Dass die Entwicklung weitergeht, hat ja schon logische, wirtschaftliche und umweltschonende Gründe. Die Menschen müssen nicht mehr pendeln, können das Auto stehen lassen. Zeitersparnis: Man kann morgens einen Kaffee trinken und loslegen. Firmen müssen Gebäude oder Büros nicht mehr kaufen oder mieten. Das sind natürlich auch Punkte, die man kritisch begleiten muss. Wie sehen die Arbeitsrichtlinien zu Hause oder im Coworking-Space aus? Natürlich muss man in solchen Bereichen genau die Lupe drauf halten, und schauen, wie man das alles genau umsetzt. Meiner Meinung nach gibt es aber die Vorteile wie die angesprochenen Kosteneinsparungen oder ein wesentlich entspannteres Umfeld und entspanntere Tagesabläufe für die Betroffenen. Die sitzen in einem Coworking-Space dann auch mit Leuten zusammen, die nicht aus der eigenen Firma kommen. Da kann man sich mal mit anderen Themen oder Fachrichtungen austauschen. So kommt man auf ganz andere Ideen. Die Kreativität steigt einfach, weil man mal über den Tellerrand guckt und wegkommt von der Spezialisierung und dem Tunnelblick.

Die Fragen stellte Florian Sötje.