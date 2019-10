Die Gemeinde Sören hat beschlossen, eine Phosphatbremse in ihre Kläranlage einzubauen, um die Nährstofffracht über den Kalbach in den Bordesholmer See zu reduzieren. Bordesholm will 100.000 Euro in den Haushalt 2020 für Maßnahmen einstellen. Was muss noch getan werden? Carola Ketelhodt (Grüne) im Interview.