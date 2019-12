Ingo Sander: "2020 wird ein spannendes Jahr für Kronshagen"

Kronshagen

Herr Sander, es klang in der letzten Sitzung der Gemeindevertreter bereits an: Kronshagen stehen 2020 viele Projekte bevor. Gleichzeitig ist Haushaltsdisziplin ein wichtiges Thema. Wie kann eine Priorisierung bei der Verteilung der finanziellen Mittel gelingen?

Ingo Sander: 2020 sind in Kronshagen Entscheidungen über verschiedene Projekte und Investitionen zu treffen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Interessenlagen jeweils unterschiedlich sind. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Gemeindevertretung sorgsam priorisiert und mit Augenmaß entscheidet.

Kronshagens Bürgermeister Ingo Sander (CDU). Foto: Janssen

Welche Themen stehen für Sie ganz oben auf der Agenda?

Die kommunale Infrastruktur insbesondere bei Kita, Schule und Sport hat einen besonderen Stellenwert. Neben Anbau und Sanierung der Grundschule wird der „Digitalpakt Schule“ in allen Schulgebäuden weitere Investitionen zur Folge haben, insbesondere beim Gymnasium. Außerdem erwarte ich konkrete Entscheidungen im Ortskern und bezüglich der Sanierung der Kieler Straße. Zusätzlich werde ich mich für eine Verbesserung der Nahversorgung in Kopperpahl einsetzen. Das betrifft sowohl Ärzte und Dienstleistungen als auch eine Erweiterungsmöglichkeit des ansässigen Nahversorgers.

Im ersten Halbjahr 2020 soll ein Bewertungsgremium, das nicht öffentlich tagt, eine Entscheidung fällen, mit welchem Investor der neue Ortskern vor dem Rathaus gestaltet wird. Wie wird dieses Bewertungsgremium aussehen und wie können die Bürger in die Entscheidung eingebunden werden?

Wir haben im gesamten Prozess der Ortskernentwicklung großen Wert auf Bürgerbeteiligung und Transparenz gelegt. Zuletzt haben Bürgerinnen und Bürger in einem Workshop an den Kriterien mitgewirkt, die die Grundlage der späteren Bebauung sind. Auch in der Jury, über deren Zusammensetzung der kommende Bauausschuss entscheiden wird, werden neben Experten und Vertretern der Gemeindevertretung auch Bürger vertreten sein. Eine abschließende Entscheidung erwarten wir im Sommer. Im Anschluss erfolgt die Bauleitplanung, und dann beginnen die Baumaßnahmen auf der Nordseite.

Auch beim Bürgerhaus stehen Weichenstellungen an: Dort gibt es seit einem Jahr keinen ansässigen Gastronomie-Pächter. Ein Zukunftskonzept für das Haus soll erarbeitet werden. Was wird aus dem zentralen Treffpunkt in der Gemeinde?

Das Bürgerhaus ist seit jeher einer der zentralen Treffpunkte unserer Gemeinde. Obwohl seit einem Jahr die Gaststätte geschlossen ist, ist das Bürgerhaus uneingeschränkt nutzbar und wird weiterhin gut gebucht. Die Versorgung wird durch die Firma Gabelfreuden sichergestellt. Im kommenden Jahr wird die Gemeindevertretung über mögliche Veränderungen entscheiden. Gleichzeitig entwickelt sich die Bücherei weiter und steigert die Aufenthaltsqualität. Ich bin zuversichtlich, dass eine gute Konzeption für den gesamten Komplex gelingt.

2020 liegt auch endlich das Verkehrskonzept für Kronshagen auf dem Tisch. Dass der Zustand der Radwege verbessert werden muss, ist kein Geheimnis. Wo in der Gemeinde sehen Sie Schwerpunkte, die zuerst angepackt werden müssen?

Das Verkehrskonzept ist komplex und wurde durch ein Fachbüro erstellt. Es wird Anfang des Jahres vorgestellt, und in der Folge wird die Politik darüber entscheiden, was in welcher Priorisierung umgesetzt wird. Mir ist es wichtig, dass die Situation der Radfahrer insgesamt verbessert wird – und zwar nicht zu Lasten des Kraftfahrzeugverkehrs. Es geht nicht um Verdrängung, sondern darum, Radwege zu verbessern und die Radwegeführung zu vereinfachen. Es muss wieder klarer werden, welcher Weg zu nehmen ist und welche Regel gilt. Neben dem Umweltaspekt steht für mich insbesondere die Verkehrssicherheit im Fokus. Besonderen Handlungsbedarf sehe ich im Bereich der Dorfstraße, im Eichkoppelweg und bei den Verbindungen zur Landeshauptstadt.

Wenn man über ein Verkehrskonzept und Straßensanierung spricht, ist die Diskussion über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht weit. Kann sich die Gemeinde diese Entlastung der Bürger überhaupt leisten?

Vor der letzten Kommunalwahl haben einige Kommunen die Straßenausbaubeiträge abgeschafft, darunter etliche Städte, die massiv verschuldet sind. Ich kenne keine Kommune, die im Nachhinein glücklich mit dieser Entscheidung ist, weil schlicht das Geld für die notwendigen Maßnahmen fehlt. Insofern halte ich es für richtig, dass die Kronshagener Gemeindevertretung nicht schnell entschieden hat. Wir haben mittlerweile unser gesamtes Straßennetz überprüfen lassen und wissen, was in den kommenden Jahren investiert werden muss. Insgesamt benötigt die Gemeinde für den Erhalt der kommunalen Infrastruktur von Kita, Schule, Sport, Straßen und so weiter eine angemessene Einnahmesituation. Die Politik wird darüber zu entscheiden haben, wie unsere kommunale Infrastruktur auch in Zukunft zu finanzieren ist. Unsere Gemeindevertretung hat sich allerdings in der Vergangenheit durch eine kluge Finanzpolitik ausgezeichnet und wird sicher auch jetzt wieder nachhaltige und seriöse Entscheidungen treffen.

Letzter Punkt: der Grandplatz am Sportzentrum. Eine brach liegende Fläche, für die es viele Ideen gibt: Neubau einer Sporthalle, ein Begegnungsort anderer Art, Naturraum: Wann werden die Kronshagener wissen, was dort realisiert wird?

Die jetzige Situation des Grandplatzes muss verändert werden. Es wurde politisch beschlossen, dass der Platz wieder einer sportlichen Nutzung zugeführt wird. Die politische Idee einer Nachnutzung war ein Bewegungsparcours für alle Generationen, während die Schulen und der Sportverein TSV Kronshagen hingegen den dringenden Bedarf einer zusätzlichen Sporthalle sehen. Auch zur Nachnutzung dieser Fläche erwarte ich zeitnah im kommenden Jahr eine Entscheidung. 2020 wird ein spannendes Jahr für die Gemeinde Kronshagen.

