Klaus Onnasch war 23 Jahre lang Pastor der Christusgemeinde in Kronshagen. Er begleitet Trauergruppen, ist Buchautor zum Thema Trauerbegleitung. Wie kann diese in Corona-Zeiten aussehen? Ein Gespräch über die Rolle der Freude, nachträgliche Trauerfeiern sowie hilfreiche Strukturen für den Alltag.

Wie umgehen mit Trauer in Corona-Zeiten?

Interview Klaus Onnasch - Wie umgehen mit Trauer in Corona-Zeiten?

Von Florian Sötje