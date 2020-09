Kerstin Vent vom Verein Lichtblick arbeitet seit 30 Jahren als Schuldnerberaterin. Die Beratungsstelle in Bordesholm ist für die Ämter der Region und Kronshagen zuständig. Welche Gründe führen Menschen in die Schuldenfalle? Und was erwartet Vent an Auswirkungen durch die Corona-Pandemie?