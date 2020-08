Auf dem Parkplatz an der Großen Mühlenstraße in Nortorf steigen durch offene Autofenster Fahrgäste mit sechs Beinen zu: Wind weht die Larven des asiatischen Harlekin-Marienkäfers von den Bäumen. Henner Kinder vom Naturschutzbund stellte kürzliche eine Invasion von Käfern in der Stadt fest.