Weiße Villa verschwindet bis Herbst

Die Tage der weißen Villa in der Bahnhofstraße 64 in Bordesholm sind gezählt. Bis zum Herbst wird das markante, aber renovierungsbedürftige Gebäude abgerissen. Es macht Platz für ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen – der Bauausschuss stimmte am Dienstagabend der Bauvoranfrage des Investors zu.

Von Frank Scheer