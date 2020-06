"Humanitärer Campus" im Herzen der Stadt

Rendsburg

Einst war die Eiderkaserne am Rande des Rendsburger Stadtteils Neuwerk eine wichtige Kommandozentrale zur Verteidigung Westeuropas. Seit dem Abzug der Nato-Soldaten im März 2008 dämmern viele der historischen Gebäude im Dornröschenschlaf – die Fenster sind mit Brettern vernagelt, grüne Natur kriecht aus Dachrinnen und Mauerspalten. Und doch haben die Häuser über die Jahre ihre Würde bewahrt. Der Bielefelder Immobilienentwickler Mark Straßberger ist ihrem Charme erlegen. Sieben historische Kasernengebäude mit einer Fläche von 23.240 Quadratmetern hat er jetzt gekauft, darunter Marstall und Stabsgebäude sowie das ehemalige „Offiziersheim“. 25 Millionen Euro will er investieren. In den sanierten Gebäuden sollen Büros entstehen.

Zeiten der Bürobunker sind vorbei

„Für unser Unternehmen ist es unüblich, dass wir uns so viele Büroflächen ins Portfolio legen“, sagt der Investor. „Bezogen auf das Verhältnis von Stadtfläche und Einwohnern ist Rendsburg für uns eigentlich ausinvestiert.“ Und doch hat er zugegriffen und verspricht ein langfristiges Engagement im Herzen Schleswig-Holsteins. Zum einen sei er in Rendsburg schon beim Umbau des nahegelegenen Eiderschlösschens zum Jobcenter auf einen partnerschaftlichen Umgang mit der Bauverwaltung gestoßen. Zum anderen sehe er für die neuen Büros in altem Gewand viel Potenzial im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Von einem „Humanitären Campus“ spricht Straßberger und nennt die ersten Mieter für zwei seiner Gebäude: Diakonie und Volkshochschule. Nach der Sanierung in zehn Monaten könnten sie einziehen. Der Investor verspricht eine „sensationelle Atmosphäre“, die die alten Gebäude versprühten. Denn: Für Unternehmen werde es immer wichtiger, angenehme räumliche Arbeitsbedingungen zu stellen – insbesondere dort, wo Menschen lernen. „Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens auf der Arbeit“, sagt Straßberger. Da seien die Zeiten für Bürobunker aus den 1970er-Jahren vorbei. „Zuerst formen wir unsere Gebäude, dann formen sie uns.“ Das Zitat von Winston Churchill bringe das Motto seines Unternehmens auf den Punkt.

Startschuss für Tulipan-Höfe

Für die Stadt Rendsburg ist der Verkauf der sieben Gebäude ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Sanierungsgebietes „Ehemalige Eiderkaserne“. Seit Januar 2009 ist sie im Besitz des 20 Hektar großen Geländes, zwischen 2010 und 2013 hat sie 41 Gebäude für zwei Millionen Euro abreißen lassen. Das Stabsgebäude wurde für 5 Millionen Euro zur Schule umgebaut. Und auch die ersten 51 neuen Wohnungen entstehen: In wenigen Wochen soll der Bau der sogenannten Tulipan-Höfe beginnen, kündigt Bürgermeister Pierre Gilgenast an. Zudem sollen künftig auf etwa zwölf Hektar Stadtvillen für etwa 500 Bewohner entstehen. Jetzt hat die Stadt nur noch ein historisches Gebäude im Besitz. Man verhandele bereits mit einem Investor aus der Region.

