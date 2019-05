Rendsburg Bordesholm - "Bergdorf" als neue Wohnform Die Gemeinde Bordesholm ist für neue Wohnformen, die sich in ihrer Philosophie und Optik vom Traditionellen unterscheiden, nun auch ein interessantes Terrain. Der Kieler Architekt Harald Krüger sprach von einem kleinen „Bergdorf“, das in die Hanglage in der Eckmannstraße eingepasst werden soll.

Von Frank Scheer

