Statt per Schlitten fährt der Nikolaus dieses Jahr in Groß Vollstedt mit einer Knutschkugel vor. Otto Christophersen lieh dem Mann im roten Mantel seine frisch renovierte Isetta. In der Fahrgastkabine des dreirädrigen Autos ist Platz für einen Geschenksack, Rute und das goldene Buch.