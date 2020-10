Bordesholm/Rendsburg

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März ist bei 383 Personen im Kreis Rendsburg-Eckernförde das Corona-Virus nachgewiesen worden. 335 Menschen gelten in dieser Statistik als genesen. Die Zahl der Betroffenen, denen Spätfolgen der Infizierung zu schaffen macht, ist aber nicht erfasst.

Zwölf neue Corona-Fälle in Bordesholm und Wattenbek

Stand Donnerstag, 12 Uhr, meldete der Kreis Rendsburg-Eckernförde acht neue Corona-Fälle. Insgesamt gelten aktuell 34 Menschen als infiziert - und von diesen leben acht in Bordesholm und vier in Wattenbek. In diesen beiden Orten mit zusammen rund 10.500 Einwohnern registrierte der Kreis Rendsburg-Eckernförde im Vergleich zum Vortag fünf der acht neue Positivtests. Rechnet man diese zwölf Fälle auf 100.000 Einwohner hoch, dann liegt der Inzidenzwert bei über 100.

Kreis Rendsburg-Eckernförde kündigt Pressekonferenz an

Zum Vergleich: In der Stadt Rendsburg mit deutlich mehr Einwohnern als Bordesholm gibt es momentan nur elf Personen, die aktuell als infiziert gelten. Ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 50 in einem Kreis sind Einschränkungen im öffentlichen Leben notwendig.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird für die 375 Fälle am Vortag mit 5,47 angegeben. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will sich am Donnerstagnachmittag zu den besorgniserregenden Zahlen in Bordesholm und Wattenbek äußern.

Corona-Fälle auch Thema in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken werden die hohen Fallzahlen in Bordesholm und Wattenbek bereits heftig diskutiert. Einige User sprechen von einem niedrigen Wert. "8 von 8000 Einwohnern", heißt es zum Beispiel. Andere weisen aber darauf hin, dass die Infizierten bereits vor ihrem positiven Test andere Menschen haben anstecken können und es deshalb vielleicht eine hohe Dunkelziffer geben könnte.

