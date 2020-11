Auf dem Wochenmarkt in Bordesholm dürfte an diesem Sonnabend etwas mehr Trubel sein – mit Abstand versteht sich. Zum Dankeschön-Markt mit dem Motto „Zum Glück in Bordesholm“ laden Händler, Gewerbe- und Tourismusverein ein. Jeder Käufer wird belohnt: Ein Glücksstein mit Blattgold ist der Hauptpreis.