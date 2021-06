Bargstedt

„In den 1960er-Jahren sind viele Gewässer begradigt und vertieft worden“, sagt SAV-Vorsitzender Matthias Nickels. Das habe die kleinen Zuflüsse jedoch weniger attraktiv für die Fische gemacht. Denn die Bach- und Meerforellen versuchten so weit wie möglich in die Oberläufe zu gelangen, wo ihr Laich in dem seichten Wasser bestmöglich vor Fressfeinden geschützt ist. Bis zu einem Meter lange und acht Kilogramm schwere Tiere schwimmen dazu in die Flüsse.

Bargstedt: Der Kies muss die richtige Beschaffenheit haben

Um den Tieren dafür wieder bessere Möglichkeiten zu geben, haben die Mitglieder des Angelvereins knapp drei Tonnen Kies, Feldsteine und Totholz in die Brammer Au eingebracht. Sie verringern die Tiefe, erhöhen die Fließgeschwindigkeit und gewähren neben Köcherfliegenlarven und Bachflohkrebsen auch Brütlingen der Fische Unterschlupf. „Der Kies muss dazu eine ganz bestimmte Beschaffenheit haben“, sagt Gewässerwart Jan Sievers vom SAV. Flint sei zu scharfkantig, er würde die Fische beim Eingraben des Laichs verletzen. Die richtige Größe der Kiesel erlaube hingegen das Bedecken der Brut und das Durchströmen von Wasser, um sie mit Sauerstoff zu versorgen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Anglern vom SAV Jevenstedt und dem Wasser- und Bodenverband Brammerau folgt auf ein ähnliches Projekt an der Bokeler Au. Dabei haben die Vereinsmitglieder an der Brammer Au in Eigenarbeit das Gewässer umgestaltet, der WBV stellte die Maschinen zur Verfügung. Der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein förderten die Aktion mit 1500 Euro, 900 Euro wendete der SAV selbst für das benötigte Material auf.

Brammer Au dient nur der Gewässerpflege

„Wir haben einen Teil der Brammer Au gepachtet und werden dort nur Gewässerpflege betreiben, nicht angeln“, so Nickels. Lediglich ein Teil der Forellen werde einmal im Jahr gefangen, um ihnen Laich zu entnehmen und in der Fischbrutanstalt in Alt-Mühlendorf aufzuziehen. Danach werden die Tiere zurückgesetzt. Sievers ergänzt: „Dieses Jahr haben wir 100.000 Brütlinge ausgesetzt.“ Bislang schafften es schätzungsweise nur 0,5 Prozent der Tiere, einige Jahre später zurückzukehren und selbst in dem Gewässer abzulaichen. „Ziel ist es, die Quote auf drei Prozent zu erhöhen, erst dann erhält sich die Population von selbst.“

Bis dahin dauert es jedoch noch. „Die Kooperation ist auf 20 Jahre angelegt“, sagt Nickels. Die Angler wollen dabei zeigen, dass sie die Gewässer renaturieren können, ohne etwa die Entwässerung der Felder zu stören. Langfristig hoffen sie, durch den größeren Artenreichtum mehr Fische flussabwärts in der Jevenau zu fangen. Wie gut die sogenannten Kieslaichbetten angenommen werden, könnte sich bereits in den nächsten Wochen zeigen, wenn der Aufstieg der Fische beginnt.