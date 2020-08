Jevenstedt

Bei Jevenstedt brannte am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein Cabriolet in voller Ausdehnung. Die Insassen des Fahrzeuges konnten sich nach Angaben des Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt.

Die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Jevenstedt und Westerrönfeld löschten den Brand gemeinsam.

B77: Ursache für Fahrzeugbrand noch unklar

Für die Dauer der Löschmaßnahme wurde die B 77 in Fahrtrichtung Jevenstedt voll gesperrt. Um circa 16.30 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet.

Über die Ursache des Fahrzeugbrandes konnte die Feuerwehr am Sonntag noch keine Angabe machen.

