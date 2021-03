Jevenstedt

Kaum eine Branche steht in der aktuellen Krise so unter Druck wie die Gastronomie. Vor allem die Landgasthöfe abseits der Küsten, die bisher einen Großteil ihres Umsatzes mit Vereins- und Familienfeiern erwirtschaftet haben, stehen wegen der Versammlungsverbote in der Pandemie mit dem Rücken zur Wand. „Was gerade passiert, ist schon weit über der Schmerzgrenze“, sagt Thomas Puls, Inhaber von Möhls Gasthof in Jevenstedt. Für den Unternehmer war abzuwarten aber keine Option. Mit Food-Trucks sind seine Leute unter dem Titel „Rollender Landgasthof“ täglich in der Region unterwegs und stehen dort, wo die Menschen sind.

Alle Beschäftigten sind noch an Bord

Durch die Idee mit den Food-Trucks zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr habe Puls alle seine 40 Beschäftigten halten können. Mit einem Wagen ging es los, jetzt sind fünf unterwegs und machen an festen Wochentagen in 15 Ortskernen zwischen Holtsee und Osterstedt Station. Das Projekt kommt an. Zur Mittagszeit und am späten Nachmittag stehen die Kunden vielerorts Schlange – vor allem in den kleineren Gemeinden. Von jungen Müttern bis zu Rentnern, bei denen einmal in der Woche die eigene Küche kalt bleibt, reicht die Kundschaft auf dem platten Land.

Die Prognose ist ernüchternd

Die Kosten für den Auf- und Umbau der fünf Wagen hielten sich in Grenzen, sagt Puls. Und auch sein Personal habe von Anfang an mitgezogen. „Ich kann an meine Kollegen nur appellieren, sich etwas einfallen zu lassen“, so der Gastronom. Seine Prognose für die Branche ist ernüchternd. Jüngste Gespräche zeichneten ein düsteres Bild und die Lage spitze sich von Tag zu Tag zu.

„Ich schätze, dass etwa 35 Prozent der Gastronomiebetriebe im Kreis Rendsburg-Eckernförde den Lockdown nicht mehr schaffen werden.“ Umso wichtiger sei es, dass sich die Unternehmer rechtzeitig um alternative Angebote kümmerten. Viele Gastronomen seien mit Abholservice oder Bringdiensten schon gut davor. Doch es gebe noch Luft nach oben. „Ohne Landgasthöfe stirbt ein wichtiges Stück der Kultur in Schleswig-Holstein.“

Eine Chance für die Branche

Jetzt sei der Zeitpunkt, sich darauf vorzubereiten, dass in Zukunft noch viel mehr Menschen Urlaub in Schleswig-Holstein machen, auch abseits der Küsten, sagt Puls und sieht eine Chance für die Branche. Er denkt an Kooperationen mit Schlachtern oder regionalen Erzeugern, an stillgelegte Promotion-Fahrzeuge, die wegen der Pandemie nicht unterwegs sind, oder ausrangierte Bierwagen. „Vielleicht wird das unsere moderne Art in Schleswig-Holstein“, sagt Thomas Puls.

Kontrolliertes Feiern in der Gastronomie

Mit oder ohne mobile Gastronomie müsse der Lockdown für die Branche so schnell wie möglich enden. Denn er sei ein Aufruf zur Schwarzarbeit, sagt Puls. Schließlich wollen die Menschen in der Dorfgemeinschaft gemeinsam feiern und in der Familie gesellig sein. Puls spricht sich für ein „kontrolliertes Feiern“ in der Gastronomie aus. „Wir sind die Profis. Wir haben gezeigt, dass es mit Hygienekonzepten, Kontakterfassung und guten Angeboten funktionieren kann. Bisher gibt es noch nicht einen Corona-Ausbruch, der sich nachweislich auf einen Restaurantbesuch zurückführen lässt.“

Er verstehe, unterstreicht er, dass es derzeit schwierig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es müssten jetzt die Weichen gestellt werden, damit die Branche eine Chance habe. Eine App zur Kontakterfassung sei dabei ein gutes Instrument.

Die rollenden Landgasthöfe sollen auch nach der Pandemie weiter fahren. „Bis 2023 machen wir auf jeden Fall weiter“, kündigt Puls an.