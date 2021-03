Weil die Gastronomie in der Pandemie nicht öffnen darf, geht Möhls Gasthof aus Jevenstedt neue Wege. Mit fünf Food-Trucks ist das Unternehmen in den kleinen Gemeinden des Kreises unterwegs und erreicht zahllose Kunden. Gastronom Thomas Puls hat einen dringenden Appell an seine Kollegen.