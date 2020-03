Jevenstedt

An der Kreisstraße 66 in einem Waldstück bei Nienkattbek in der Gemeinde Jevenstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Polizei Mitte März auf einen stark verwitterten Wohnwagen gestoßen. Das teilte sie erst am Dienstag mit.

Wie der sieben Meter lange Anhänger dorthin gekommen ist, konnte noch nicht geklärt werden. Nach bisherigen Ermittlungen lebten zuletzt Tiere in dem Wagen.

Lesen Sie auch:Wirbel um Kranaktion in Sportboothafen

Die Behörde leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Halter geben können. Zuständig ist die Polizeistation Jevenstedt unter der Rufnummer 04337/410 oder die Gemeinde Jevenstedt.

Mehr aus dem Kreis Rendsburg lesen Sie hier.