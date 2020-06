Jugendbeirat sammelt 1800 Euro

Molfsee

Vorsitzender des Jugendbeirates ist Peter Kreiselmaier (12), sein Stellvertreter ist der 13-jährige Carl Schröder. Der Jugendbeirat besteht aus 14 Mitgliedern, nach der Wahl im vergangenen Jahr wurde schnell ein Ziel deutlich: einen Beachvollyballplatz in Molfsee umzusetzen.

Spendenscheck in Höhe von 1800 Euro mitgebracht

Hauptausschussvorsitzender Thiemo Lüeße bat die beiden Jungen, die einen großen Spendenscheck mitgebracht hatten, nach vorn, um ihr Projekt vorzustellen. Einen Antrag an die Gemeinde hatte es bereits gegeben, in den zuständigen Fachausschüssen wurden Zweck und Mittel bewilligt.

Aber: "Für den Jugendbeirat stand fest, dass die Mitglieder etwas beitragen wollen", so Lüeße. "Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und sind von Haustür zu Haustür gegangen und haben um Spenden für unser Projekt geworben", erklärte Peter Kreiselmaier. Und diese Spendensammlung war von Erfolg gekrönt. "Die meisten waren sehr nett und haben uns unterstützt", fügte Carl Schröder hinzu.

Bürgermeisterin Ute Hauschild war sehr erfreut über die tolle Aktion, die geschätzten Kosten für das Projekt belaufen sich auf 7000 Euro. "Habt ihr euch schon einen Platz ausgesucht?", wollte die Verwaltungschefin von den beiden wissen. "In der Nähe der Tennisplätze am See, dort stören wir die Anwohner am wenigsten", so Schröder.

Lob für das Engagement der Jugendlichen

"Wir warten noch auf ein Angebot, das den nötigen Sand umfasst. Dann kann es bald losgehen", versprach die Bürgermeisterin. Sie hofft, dass in spätestens vier Wochen mit dem Bau begonnen werden kann, sodass das Volleyballfeld noch in den Sommerferien genutzt werden könnte.

"Das ist eines der seltenen Beispiele, bei denen der Kinder- und Jugendbeirat mit Unterstützung von Politik und Verwaltung ein so tolles Projekt auf den Weg bringen kann. Ihr Kinder dürft euch wirklich auf die Schulter klopfen, das war toll", lobte Lüeße den engagierten Molfseer Nachwuchs.

Nach Fertigstellung des Volleyballplatzes soll es noch ein großes Fest zur Einweihung geben. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

