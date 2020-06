Schacht-Audorf

Allerdings gibt es Auflagen. „Unser Fokus lag dabei nicht auf dem Üben und Wissen vermitteln, sondern auf dem Zusammenkommen und um zu sehen, wie es allen geht“, sagte der Jugendwart der Feuerwehr Schacht-Audorf, Antonio Küntzler. Weiterhin sei es wichtig, dass der Nachwuchs sich vor den Sommerferien noch einmal sehe, damit ein Bezug zur Feuerwehr vorhanden bleibe. Da in den Ferien nicht geübt werde, könnte es passieren, dass die Jugendlichen nach so einer langen Zeit das Interesse verlieren. Das möchte man natürlich verhindern.

In Kleingruppen wird geübt

Mit Jugendabteilung in Schacht-Audorf hat momentan 28 Mitglieder. Davon können natürlich nicht alle gleichzeitig üben. Es gelten besondere Bedingungen, beispielsweise sind Mindestabstände einzuhalten. „Wir haben Schlauchrolle als Markierungen ausgelegt, damit jeder weiß, wo er sitzen kann“, erläuterte Antonio Küntzler.

Anzeige

Weiterhin werde in Kleingruppen geübt. „Wir haben die Abteilung in vier Gruppen aufgeteilt.“ Damit es nicht zu unnötigen Kontakt kommt, treffen sich die unterschiedlichen Gruppen an zwei Orten. „Wir holen die Kinder ab, damit sie ihre Ausrüstung separat aus dem Gerätehaus holen“, sagte der Jugendwart.

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Kein Körperkontakt

Dann wird sich ins Freie gesetzt. Unter anderem müssen die Jugendlichen mindestens 1,5 Meter Abstand halten, eine Maske tragen, auf ihre Handhygiene achten und keinen Körperkontakt haben. Es steht eine Überprüfung der Kenntnisse der Ausrüstung auf dem Lehrplan.

Nicht nur müssen die Mitglieder der Jugendabteilung die verschiedenen Teile identifizieren, die sie in der Übung brauchen. So ist es sehr wichtig, dass sie diese auf den ersten Blick erkennen können, damit keine Zeit im Ernstfall verloren geht.

Training mit Schläuchen und in der Einsatzgruppe soll losgehen, wenn die Lockerungen es erlauben, meinte Antonio Küntzler.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.