Die Gemeinde Bordesholm bleibt ein gefragter Standort für Wohnprojekte, die Verdichtung hält angesichts fehlender Neubaugebiete an. Neuestes Vorhaben: Die leer stehende Villa in der Bahnhofstraße 64 soll abgerissen werden und einem Komplex mit 14 Einheiten weichen. Der Bürgermeister ist traurig.

Von Frank Scheer