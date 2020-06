Kleines Ferienprogramm trotz Corona

Bordesholm

„Stand der Dinge ist, dass wir drei Angebote in vier Wochen machen können“, sagte Frank Bertram, Leiter des kommunalen Kinder- und Jugendtreffs. In den vergangenen Jahren gab es in jeder Woche etwas, wie beispielsweise den Zirkus-Sommer, in machen Wochen sogar zwei Angebote. Bislang wurden der Theater-Workshop, das Programmieren Roberta und die Freizeit auf Römo definitiv abgesagt. Da auch der Verein Op de Vogelwisch sein Wikingerlager auf der Vogelwiese am See abgesetzt hat und in Vereinen die Arbeit ruht, zeichnet sich für die am 29. Juni beginnenden sechswöchigen Sommerferien ein sehr überschaubares Betreuungsangebot ab.

Je Gruppe nur neun Teilnehmer

Viele Eltern, deren Urlaub aufgebraucht ist, stehen dann auch wieder vor einem Betreuungsnotstand. „Wir würden gerne mehr, dürfen es aber nicht“, so Bertram. Nach dem momentanen Vorgaben der Landesregierung darf der Jugendtreff Gruppenangebote mit neun Personen bei einem Betreuer anbieten.

Für mehr Personal fehlt das Geld

„Bei der stark nachgefragten Aktion Roberta haben wir überlegt, zwei getrennte Gruppen im Jugendtreff mit jeweils neun Teilnehmern anzubieten. Das hätte zur Folge, dass wir doppelt so viel Personal bräuchten. Dafür ist aber dann auch wiederum das Geld nicht da“, berichtete Rowenna Lübker, Erzieherin aus dem Treff.

50 Personen-Regelung gilt nicht

„Zuletzt bekamen wir viele Nachfragen, weil das Land Aktionen mit bis zu 50 Personen ab 29. Juni erlaubt. Das gilt noch nicht in der Kinder- und Jugendarbeit, auch nicht für Ferienangebote“, erklärte sie. Die neuesten Entwicklungen könnten immer auf der Internetseite des Landesjugendrings nachgelesen werden.

Bauspielplatz startet am 29. Juni

Das voraussichtliche Angebot in Bordesholm sieht so aus: Der Bauspielplatz wird vom 29. Juni bis 3. Juli sowie vom 6. bis 10. Juli organisiert. Auch für dieses Hämmern und Sägen müssen die Eltern ihre Kinder anmelden. „Das war in den Vorjahren anders, da konnten Kinder kommen, wann sie wollten. In einer Woche waren das auch schon mal so um die 70“, so Bertram. Vom 20. bis 27. Juli ist eine Wassersportwoche auf dem See vorgesehen. Eine Betreuungswoche läuft vom 3. bis 7. August. Der Bauspielplatz ist kostenlos, die beiden anderen Veranstaltungen kosten 30 Euro je Kind.

Wenige Plätze sind noch frei

Auf aktuelle Änderungen bei der Corona-Verordnung werde der Kinder- und Jugendtreff natürlich in Abstimmung mit dem Amt für Bürgerdienste sofort reagieren und neue Angebote auf der Internetseite oder als Aushang publizieren, fügte Bertram dazu. Freie Plätze gibt es nur noch wenige. Der Bauspielplatz ist voll. Bei den Wasseraktionen können noch zwei Kinder, in der Betreuungswoche noch sechs Kinder aufgenommen werden. „Es gibt aber Wartelisten, auf die wir zugreifen, wenn es möglich ist.“

Einzelangebote und Verleih

Zudem will der Jugendtreff – wenn es erlaubt ist – Einzelangebote machen. „Wir planen außerdem unabhänigig vom Ferienprogramm auch Equipment für Aktivitäten verleihen. Die können sich Eltern bei uns abholen“, so Bertram. Ein oder zwei Tage können sich Eltern mit oder nur die Kinder speziell damit befassen: Eine Zirkuskiste, Outdoor-Camping-Box, Spielekiste oder Forscherrucksack mit Fernglas mit weiteren Dingen wird es geben.

Informationen zum Programm sind unter www.treffbordesholm.de zu finden. Weitere Infos: Tel. 04322/699737.

