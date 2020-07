Nortorf

Im Mai war der traditionelle Ferienspaß wegen der Corona-Krise komplett abgesagt worden. Jetzt, nach den Lockerungen, startete das Team des Kinder- und Jugendtreff Tee sofort durch: Freizeitaktionen für Kinder in den Sommerferien wurden unter dem Motto „Mehr erleben in Nortorf - Mein Sommer“ geplant. „Das Angebot wächst täglich“, freute sich Treffleiter Dominik Tischner.

Alle Angebote sind kostenlos

Drei bis vier Angebote pro Woche gibt es. Sie reichen von Judo über ein Theaterprojekt, Jazztanz, Tennis, Minigolf bis zu Ausflügen. Absolutes Highlight ist die Piratenschlacht am See, die am 25. Juli im Badeland am Borgdorfer See geplant ist. „Alle Angebote sind in diesem Jahr kostenlos, wir haben im Haushalt einen Sondertopf“, erklärte Bürgermeister Torben Ackermann.

"Tee-Beutel" bieten Freizeitspaß für unterwegs

„Tee-Beutel“ heißen Freizeitaktionen zum Mitnehmen in Taschen. Das Jugendtreff-Team hat schon Dutzende Tüten mit Bastelmaterial oder kleinen Spielen befüllt und beschriftet. Utensilien für Ketchup-Herstellung, Cup-Cake-Backen, Zettel mit Ausflugstipps stecken in den Taschen. Jeweils Montag, Mittwoch und Freitag werden die Tüten von 10 bis 11 Uhr auf der Terrasse des Jugendtreffs aufgehängt. Sie können kontaktlos mitgenommen werden.

Auf der Internetseite des Treffs und an den Fenstern des Treffs wird das Programm bekannt gemacht und auf neue Aktionen hingewiesen.

Kinder brauchen zum Mitmachen bei den Freizeitaktionen eine Einverständniserklärung der Eltern und zu jeder Aktion eine schriftliche Anmeldung. Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet. Formulare gibt es auf der Internetseite und beim Jugendtreff in der Bargstedter Straße 34

Das Programm "Mein Sommer" Zu den kommenden Highlights des Programms „Mein Sommer“ zählen ein Besuch der Arche Warder am 22. Juli, die Piratenschlacht am Borgdorfer See am 25. Juli und ein Besuch des Freilichtmuseums Molfsee am 28. Juli. Im August locken die Schwimmabzeichenabnahme im Bokeler Freibad und das Wikingerschach. Kinder brauchen zum Mitmachen bei den Aktionen eine Einverständniserklärung der Eltern sowie eine schriftliche Anmeldung. Formulare gibt es auf der Internetseite und beim Jugendtreff in der Bargstedter Straße 34. Anmeldung persönlich unter Tel. 04392/3480 oder Tel. 0160-9797 7602. Infos und Formulare: www.tee-nortorf.de

