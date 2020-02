Der Nachwuchs wünscht sich ein Kino

Nortorf

Was fehlt Jugendlichen in der Stadt? Um Antworten zu finden, hat im Auftrag des Ausschusses für soziale und kulturelle Angelegenheiten Dominik Tischner, Leiter des Kinder- und Jugendtreffs Tee, mit Jugendlichen und mit Vertretern von Vereinen und Verbänden einen Fragebogen erarbeitet. Aus den Antworten kann der Ausschuss konkrete Projekte ableiten.

17 Prozent Rücklaufquote

Von 513 angeschriebenen Kindern und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren antworteten 87. „Das ist eine hohe Rücklaufquote“, bewertete Ausschussmitglied Bernd Rohwer die Zahl. Die Gemeinschaftsschule bot an, den Fragebogen in der Schule ausfüllen zu lassen, berichtete Dominik Tischner. „Mit garantierter Rücklaufquote von 100 Prozent.“

Vereine mit Jugendabteilungen waren gezielt mit Fragebögen versorgt worden. Rückläufer kamen unter anderem vom Feuerwehrmusikzug, dem Naturschutzbund Nabu, dem Verein Pferdesport im Mittelpunkt und dem Sportfischerverein. „Die Hobbys der Jugendlichen bestimmen den Ausschnitt der Antworten mit“, erläuterte Dominik Tischner zum Umfrageergebnis.

Entleihstation gewünscht

Zu den Wünschen, die er mit dem Jugendlichen Kjell Dannath (13) vorstellte, zählen ein Kino in der Stadt, ein Schwimmbad, eine Tennishalle, Probenräume für Musiker, Fachgeschäfte für Sportartikel und für Medien.

42 Prozent der Befragten wünschen sich eine öffentliche Entleihstation für Bücher, Musikinstrumente, Golfbälle, Räder oder Rollenspiele. Das schont in ihren Augen die Ressourcen. Als überdachte Treffpunkte im Freien wurden Holzhütten unter anderem in Stadtpark gewünscht.

Ansprechpartner unbekannt

Zwei Drittel der Jugendlichen fehlt die Information über Ansprechpartner für ihre Belange in der Stadt. Damit sei für sie eine Teilhabe an der Stadtgestaltung nicht möglich.

Kritisch sahen die Jugendlichen die Zahl der Autos, der Ampeln und der Baustellen, Schmutz und Vandalismus. Fehlende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung am Wochenende sehen die Jugendlichen als Manko in Nortorf an.

Freizeit mit Freunden verbringen ist der Favorit. Nach Häufigkeit der Nennung sortiert sind die Hobbys Fußball, Computer spielen, Musikzug, Reiten, Handball, Kampfsport, Schwimmen, Trampolinspringen, Tennis, Turnen, Lesen, Tanzen, Leichtathletik und Musik hören.

