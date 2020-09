Eine junge Mutter wird in einem Rendsburger Hotel von ihrem Ex-Lebensgefährten erwürgt - in Gegenwart ihres gemeinsamen Babys. Das Kind blieb unversehrt. Nun hat das Kieler Landgericht den 25-jährigen Täter des Totschlags schuldig gesprochen: Er muss für zwölf Jahre in Haft.