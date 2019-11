Zum zweiten Mal war Wilfried Hoops von der Landesregierung zu Gast beim bundesweiten Vorlesetag in der Lindenschule in Bordesholm. Der Justizstaatssekretär setzte sich am Freitag zu den Kindern in die Klasse 4a – und sprach damit zu denselben Schülern, die er schon im vergangenen Jahr besucht hatte.