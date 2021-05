Sören

Ernst-August Plambeck vom Wasser- und Bodenverband Obere Eider hatte die Renaturierung eines Kalbach-Abschnitts auf den Weg gebracht. Über Jahre hatte der Brügger Landwirt mit den Flussanliegern aus Grevenkrug, Schmalstede und Sören über den Tausch von Flächen verhandelt. „Das hat sehr gut geklappt, wir konnten den Bach jetzt auf einer Länge von 1130 Metern umgestalten“, erläuterte Plambeck bei einer Ortsbegehung. Böschungen wurden angeglichen, Findlinge, Kies und auch Stubben in den Bach gesetzt. Das Flüsschen mäandert jetzt, zudem wurde ein Teilstück stark verbreitert und dort ein Sandfang eingebaut. Die Fließgeschwindigkeit ist gesunken – und damit werden unerwünschte Nährstofffrachten nicht mehr weiter Richtung See transportiert.

Phosphatwerte sanken erheblich

Messungen von November bis April 2021 ergaben, dass die mittleren Phosphat-Konzentrationen auf 0,15 Milligramm pro Liter gesunken sind. „Das zeigt, dass die Aktionen ein voller Erfolg sind, jetzt sollten weitere Maßnahmen geprüft werden“, sagte Reimer Tank, Vorsitzender des Umwelt- und Bauausschusses im Kreistag von Rendsburg-Eckernförde.

Die Renaturierung inklusive der Schaffung von Uferrandstreifen kostete 79000 Euro und wurde größtenteils vom Kreis finanziert – unter anderem über die Abgaben, die Windparkbetreiber zahlen müssen. Claudia Mollenhauer von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises freute sich über die neu entstandenen Lebensräume: „So entsteht mehr Artenvielfalt.“

Werte sollen noch weiter sinken

Die Akteure machten weiter deutlich, dass trotz der erfolgreichen Renaturierung weitere Maßnahmen für die Verbesserung der Seequalität nötig sind. Die Phosphatwerte sollten nach Ansicht des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) auf 0,1 mg/l sinken. Erst dann sollte der Stufenplan mit der Fällmittelanlage am und im See starten, bei der mittels Aluminiumchlorid das schädliche Phosphat gebunden wird. Manfred Christiansen schlug vor, auch an den Zuläufen zum Kalbach sowie am Bordesholmer See weitere Gewässerschutzstreifen einzurichten. „Wir sind auf dem richtigen Weg, wichtig ist dabei, die örtlichen Landwirte mitzunehmen“, betonte Christiansen.

Sörens Bürgermeister fordert Gänsemanagementsystem

Christiansen will auch bei Umweltminister Jan Philipp Albrecht vorsprechen, der im Juni zu einem Ortstermin am Bordesholmer See eingeladen ist. Dort will Bordesholm mit dem Grünenpolitiker über finanzielle Unterstützung für das 600000-Euro-Sanierungspaket sprechen, denn der See gehört dem Land. Christiansen will Albrecht auf ein Gänsemanagementsystem ansprechen. „Die Gänse tragen viel Kot ein, die Population hat sich auf über 1000 Tiere mehr als verdoppelt. Das ist ein Konflikt, der gelöst werden muss.“