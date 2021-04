Kanaltunnel Rendsburg: Millionenprojekt vor dem Abschluss

Rendsburg

Die erfolgreiche Rettungsübung am Sonnabend im Rendsburger Kanaltunnel war einer der letzten Bausteine auf dem Weg der Fertigstellung des Großprojekts. Als die Grundinstandsetzung des Rendsburger Kanaltunnel 2011 begann, lagen den Planungen die Grundpläne des Tunnels zugrunde, der im Juli 1961 eröffnet wurde. Durch so manche Überraschung im Bauwerk, gesteigerte Baukosten und neue Bestimmungen waren Zeit- und Kostenplan nicht zu halten.

Zunächst wurde die Oströhre saniert

Um die Verbindung auf der Nord-Süd-Achse Schleswig-Holsteins zukunftssicher zu machen, wurden zunächst Betriebsgang und Mittelstreifen erneuert sowie Vorbereitungen für die kommenden Bauabschnitte getroffen. Die östliche Röhre in Richtung Fockbek wurde als erste saniert. Der Verkehr in beide Richtungen lief ausschließlich über die Weströhre.

Im Oktober 2016 konnte die Oströhre wieder freigegeben werden, und Anfang 2017 ging es dann in der Weströhre weiter. 2017 beschäftigte man sich mit der Instandsetzung der Tunnelwände, 2018 mit der Tunnelsohle und seit 2019 wurden Betriebs- und Verkehrstechnik modernisiert. Nun steht das Ende des Projekts bevor.

Läuft alles nach Plan, gilt ab 1. Mai freie Fahrt

In der letzten April-Woche stehen noch Prüfungen der Betriebs- und Verkehrstechnik an. „Getestet wird das Zusammenwirken der neuen Technik in den beiden Tunnelröhren. Dafür sind voraussichtlich in allen vier Nächten von Montag, 26. April, bis einschließlich Donnerstag, 29. April, jeweils von 21 bis 5 Uhr Vollsperrungen des Kanaltunnels erforderlich“, sagte Sönke Meesenburg, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes Nord-Ostsee-Kanal (WNA NOK).

Verlaufen die Tests erfolgreich, muss der Tunnel laut Amt noch ein letztes Mal zur gleichen Zeit in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gesperrt werden, damit die Verkehrsführung wiederhergestellt werden kann. Dann gilt auf vier Spuren in beide Richtungen in Ost- und Weströhre freie Fahrt.