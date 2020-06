Die Grundinstandsetzung des Rendsburger Kanaltunnels geht in die letzte Phase, teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Kiel mit. Bis zum Jahresende soll die 2011 begonnene Dauerbaustelle der Vergangenheit angehören. Bis dahin sind 90 Millionen Euro in die Kernsanierung geflossen.