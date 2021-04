Mehrere Sperrungen im und um den Rendsburger Kanaltunnel stehen Autofahrern in den kommenden Tagen bevor. Vor dem Ende der Sanierung werden die neuen Sicherheitssysteme getestet. Auch die örtlichen Rettungskräfte sollen sich mit den Bedingungen vertraut machen. Sie proben am 24. April den Ernstfall.

Von Florian Sötje