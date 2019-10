Rendsburg

Dabei sollen unter anderem das Belüftungssystem, die Pumpenanlage und die Lüftungssensorik gewartet werden. Die Wartungsarbeiten an den sicherheitstechnischen Anlagen im Rendsburger Kanaltunnel können nicht bei fließendem Verkehr stattfinden, so das Amt in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch: "Der Kanaltunnel ist ein Desaster"

Für den Zeitraum der Vollsperrung vom 8. auf den 9. November 2019 werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen. An der Fährstelle Nobiskrug werden bis 1 nachts Uhr zwei Fähren fahren, danach fährt eine Fähre.

Umfangreiches Dossier: Alle Bericht zum Kanaltunnel Rendsburg hier lesen

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Rendsburg lesen Sie hier.