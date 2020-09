Rendsburg

Seit 2011 wird der Kanaltunnel saniert. 2014 sollte er fertig sein, das Kostenvolumen ist von 25 auf 90 Millionen gestiegen. Nachträglich festgestellte Mängel, aber auch viele Pleiten, Pech und Pannen verzögerten die Fertigstellung. Für die jetzt angekündigte Verzögerung von mindestens vier bis acht Wochen ist die noch nicht vorliegende Software für die Verkehrsleittechnik der Auslöser. Ohne die kann nicht weitergearbeitet werden. Der dafür verantwortliche Programmierer sei für vier Wochen auf einer anderen Baustelle eingesetzt gewesen, begründete das WSA. Und schiebt den Schwarzen Peter weiter auf das beauftragte Unternehmen Wisag, das diesen hochkomplexen Auftrag weiter vergeben hatte.

Fassungslosigkeit über die Hilflosigkeit

Diese Begründung sorgte für Hohn und Spott. "Die ewigen Verschiebungen erschüttern das Vertrauen der Bürger. Das WSA wirkt hilflos“, so die parteilose Janet Sönnichsen, die ab Januar neue Bürgermeisterin ist. Michael Thomas Fröhlich, Geschäftsführer des Unternehmensverbands Mittelholstein, betonte: „Die Thematik nimmt bizarre Züge an. Die norddeutsche Wirtschaft ist fassungslos über diese Hilfslosigkeit. Beschämend und teuer für die Betriebe in der Region, 60 000 Euro kostet das am Tag.“ In dieser Summe rechnet der Unternehmensverband alles zusammen: Beispielsweise Zuschläge bei den Frachtkosten, die für die Region Rendsburg wegen des Tunnels berechnet werden, und die Zeit, die Handwerker wegen Staus und Behinderungen länger in Fahrzeugen sitzen.

Tunnelprobleme schaden der Stadt

Janet Sönnichsen sieht das ähnlich. „Diese unendlichen Tunnelprobleme schaden dem Wirtschaftsraum Rendsburg, den Unternehmen, den Pendlern und dem Image des Standortes Rendsburg.“ Der Amtsinhaber im Rendsburger Rathaus Pierre Gilgenast ( SPD) kann davon ein Lied singen. „Die Probleme beim Tunnel sind kontraproduktiv bei unseren Bemühungen, Firmen und den Tourismus in die Region zu holen.“ Wenn er auf Werbetour für Gewerbeflächen ist, dann heiße es oft: „Werdet ihr erst einmal mit dem Tunnel fertig.“ Inhaber, aber auch Bürger differenzierten da nicht. Aus Sicht von Gilgenast werde man für die Fehler übergeordneter Behörden und ihrem Missmanagement verantwortlich gemacht.

"Controlling feht komplett"

Der amtierende Verwaltungschef und der Unternehmensverband sehen von Beginn an Planungs- und Managementfehler. „Es ist kaum zu glauben, dass wieder die Begründung ,wir können nichts machen‘ kommt“, so Gilgenast. Das Controlling fehle beim Tunnel komplett. Zudem hätte man sehr viel früher über Strafen nachdenken müssen. Der Unternehmsverband ist heilfroh, dass die Deges den Neubau der Rader Hochbrücke plant. „So kann das WSA bei Projekten im Kanal bleiben, die es kann“, so Fröhlich.

