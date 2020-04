Vollsperrung wegen Optimierungen

Rendsburg

Die Autofahrer hatten sich auf die Vollsperrung gut eingestellt. Zu nenneswerten Verkehrsbehinderungen ist es am Sonnabend nicht gekommen. An der Fähre in Nobiskrug warteten die Autos am späten Vormittag 20 Minuten auf die Überfahrt über den Nord-Ostsee-Kanal.

In zwei Abschnitten ist die Optimierung der Energieanlagen geplant: An diesem Wochenende ist die Nordseite, am 9./10. Mai die Südseite an der Reihe, so Jirka Menke, Pressesprecher des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau. An beiden Wochenenden müssen beide Röhren aus Sicherheitsgründen für den Verkehr voll gesperrt sein.

Anzeige

Energieversorgung für Ventilatoren wird optimiert

In den Betriebsgebäuden werden die Transformatoren für die Energieversorgung der gesamten Betriebs- und Verkehrstechnik ausgetauscht. Die auf beiden Seiten vorhandenen zwei 315 KVA-Trafos werden gegen leistungsstärkere 500 KVA ausgetauscht.

Weitere KN+ Artikel

Sie versorgen beispielsweise die großen Strahlventilatoren, aber auch die Beleuchtung, Kameras, Pumpen und Sensoren im 640 Meter langen Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal. Zudem musste die gesamte Elektrik auf die leistungsstärkeren Trafos abgestimmt werden.

"Kragarm" wurde aufgestellt

Weitere Arbeiten wurden im Rahmen der Sanierung und der Vollsperrung gleich mit gemacht. So sind laut Menke ein Verkehrszeichenträger, ein sogenannter Kragarm, an der B 77, Fahrtrichtung Süd, kurz hinter der Eiderbrücke und neue Schilder am rechten Fahrbahnrand installiert worden. Dazu sind weitere Dinge, wie Ausbesserungen an der Fahrbahn oder die Installation eines neuen Kameramastes erledigt worden, so Kai Lange, Bauleiter von der Wisag-Gruppe.

Wieder einseitige Sperrungen ab Juni

Der bereits im Januar kommunizierte Zeitplan sieht ab Ende Mai weitere Sanierungen im Rendsburger Kanaltunnel für einen Zeitraum von insgesamt rund sechs Monaten vor. Dabei geht es um Arbeiten an der Betriebs- und Sicherheitstechnik, so Jirka Menke.

Dafür werde es zu wechselseitige Sperrung jeweils einer Röhre kommen. "Bei fließendem Verkehr sind die Maßnahmen nicht umsetzbar." Ende des Jahres soll die Sanierung des Tunnels, die 2011 begann und eigentlich 2013 beendet sein sollte abgeschlossen sein. Das WSA rechnet für die Grundinstandsetzung mit Baukosten von 90 Millionen Euro - 25 Millionen mehr als ursprünglich mal gedacht.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier