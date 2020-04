Das Bar-Café Fräulein Möhls in Rendsburg bleibt während der Coronakrise mit einer neuen Idee am Markt: Während die Räume ausgebaut werden, bietet Koch Thomas Puls eine Auswahl der Gerichte von der Karte im Edeka-Supermarkt in Jevenstedt an, dort arbeiten die Café-Kräfte weiter.