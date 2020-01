Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das KZ Auschwitz. Seit 1996 ist dieser Tag ein Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch wenn Auschwitz mehr als 800 Kilometer entfernt ist, das Grauen der Nazi-Zeit war auch in Schleswig-Holstein zu spüren – im Lager Jägerslust in Felde.