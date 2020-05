Boote dürfen endlich wieder aufs Wasser

Achterwehr

Wann die Saison bei Inken und Steffen Röders Kanuverleih in Achterwehr beginnt, machen sie jedes Jahr vom Wetter abhängig. „In diesem Jahr wäre das schon Ende März oder Anfang April möglich gewesen. Somit sind uns sechs Wochen verloren gegangen“, sagt Inken Röder. Aufholen kann man diesen Rückstand natürlich nicht. „Aber wir sind froh, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben“, sagt sie. Zwar verlaufe der Start einerseits etwas schleppend, andererseits habe sich am Montagnachmittag die erste Familie schon wieder aufs Wasser begeben. „Da merkt man schon am Telefon wie sich die Menschen freuen, mal etwas anderes zu machen als Radfahren und Spazierengehen“, erzählt Röder.

Abstand ist im Kanu kein Problem

Damit die Freude für alle Beteiligten erhalten bleibt, haben sich die Röders ein Konzept überlegt und Schilder aufgehängt, um den Abstandsregelungen gerecht zu werden. In den Kanus, 17 Stück haben die Achterwehrer insgesamt, ist das kein Problem. In jedem Kanu, das normalerweise für drei Erwachsene ausgelegt ist, dürfen nun zwei Personen auf den Sitzen Platz nehmen. „Dann beträgt der Abstand eher drei als zwei Meter“, sagt Inken Röder. Familien aus einem Haushalt können natürlich auch zu dritt paddeln.

Flöße müssen noch auf Einsatz warten

Von Freitag bis Sonntag verleihen die Röders ihre Boote zunächst nur ganztägig. Damit wollen sie ein Gedränge am Steg verhindern, das sonst am Nachmittag zur Wechselzeit entstehen könnte. Hinweisschilder und Markierungen auf dem Boden sollen dafür sorgen, dass die Menschen vor der Ausgabe der Boote warten, wenn die Station belegt ist. Weiterhin nicht aufs Wasser können die beiden Flöße, auf denen bis zu zehn Menschen Platz finden. Sie sind sonst bei Gruppen beliebt, werden für Betriebsausflüge oder Klassenfahrten gemietet. Dieses Geschäft darf noch nicht aus den Startlöchern.

Mehr Boote wollen sie nicht ins Angebot nehmen

Die Röders sind auch Segler, haben daher die Diskussion über die Freigabe von Wassersport in der letzten Zeit genau verfolgt. „Ich habe schon gehofft, dass es so kommt und mich dementsprechend gefreut“, sagt Inken Röder. Seit 20 Jahren führt das Ehepaar den Kanuverleih als kleinen Familienbetrieb. Die einen oder anderen Wetterkapriolen haben sie erlebt, oder den hervorragenden Sommer 2018. Doch „dieses Jahr, das war mal etwas ganz Neues“, sagt Inken Röder. Die verlorenen Wochen der Saison mit mehr Booten im Angebot auszugleichen, ist für die Achterwehrer keine Option. Neben den Kanus sind auch private Boote und SUP’s auf dem Wasser unterwegs. Zu voll soll es hier nicht werden. „Es geht auch darum, das Stück Natur hier so zu belassen. Wir sind voll zufrieden so wie es ist“, sagt Inken Röder.

