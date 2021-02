Nortorf

Karneval feiern: Ja! Lange Fahrten zu Karnevalsvereinen: Nein! Dieser Doppelwunsch überkam den 71-jährigen Reinhard Schulz im November 2020. Seitdem plant er die Gründung eines Karnevalvereins in Nortorf. Optimistischer Plan für 2021: Rathaussturm der Jecken am 11.11., Stadtkasse klauen und vom traditionellen Starttag der fünften Jahreszeit an Frohsinn verbreiten.

Urgestein in der norddeutschen Karnevalszene

Reinhard Schulz kennt als Urgestein der norddeutschen Karnevalszene Organisation und Ablauf der Karnevalsaison. Vor 30 Jahren gehörte zum Entscheiderteam des vor fünf Jahren aufgelösten Karnevalsclubs „De fidelen Nordörper“, war in Neumünster in den Vereinen Grün-Weiß Wittorf und Nyge Münster über Jahre in Orga-Positionen aktiv.

Rückmeldungen nach dem Aufruf zum Vereinsneustart in den sozialen Medien waren positiv. „Sobald wir uns nach dem Lock Down treffen können, plane ich eine Versammlung“, erzählt der 71-Jährige motiviert. Neueinsteiger sind willkommen.

Die Tanzgarden will Miriam Heinze trainieren

Die Tanzgarden will Miriam Heinze (39) trainieren. Die Tochter von Reinhard Schulz hat einen Trainer- und einen Jugendschein. Sie steckte als Kind ihren Vater mit ihrer Begeisterung für Karneval an, als sie bei den Fidelen Nordörpern Gardetanzerin lernte. Zuletzt machte sie bei Nyge Münster Furore: Ihr heutiger Mann machte ihr bei der Prinzenpaarkürung einen Heiratsantrag.

Gewählter Vorstand fehlt

Noch fehlt dem Verein vor dem ersten Helau und Alaaf ein gewählter Vorstand, eine Satzung, ein Name, eine Farbe für die prächtigen Ornate. Blau, grün und rot sind in der Region vergeben. „Vielleicht dunkelgrau, aber das werden wir im Vorstand demokratisch entscheiden.“ Auch die Satzung und der Name sollen gemeinsam beschlossen werden: M.K.N., Mittelpunkt Karneval Nortorf, ist nur eine der Möglichkeiten.

Tollitäten statt Prinzenpaar

Jedes Jahr ein Prinzenpaar krönen? „Das werden wir wohl nicht schaffen“, weiß Reinhard Schulz. Er setzt auf Tollitäten – Traditionsfiguren, die über Jahre den Verein vertreten. „In früheren Zeiten wurde in Nortorf Torf gestochen.“ Daraus könnten Torfstecher, Torfringlerin und der Gaslaternen-Bediener Höger Op abgeleitet werden.

Ein Ball für die Stadt

Einen Ball mit Tanz und Karnevalsprogramm plant Schulz als die in Norddeutschland gefeierte Variante der Prunksitzung. „Es gibt nur noch so wenig Bälle in der Stadt.“ Dann wird er wohl wieder in die Bütt steigen, Kalauer reißen, Geschichten aus der Stadt ins Kabarettistische wenden. „Der Narr in der Bütt darf gegen Kaiser und König wettern.“

Einmal Bütt, immer Bütt

Das Sprechen über den neuen Verein bringt Schulz‘ Augen schon jetzt zum Leuchten. „Für Karneval ist man nie zu alt!“ Er strahlt vor guter Laune, reimt im Modus „Einmal Bütt, immer Bütt“: „Im Stehen oder Sitzen – wie wollen Sie knipsen?“

Infos bei Reinhard Schulz unter Tel. 04392/2852