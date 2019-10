Blitz, Knall und Funkenflug löste ein Arbeiter aus, der in einer Baustelle Am Thormannplatz in Rendsburg am Freitagmittag ein Stromkabel angeschnitten hat. Er bekam einen Stromschlag und wurde leicht verletzt in die Imland-Klinik gebracht. Die Fahrbahn war für gut 30 Minuten gesperrt.